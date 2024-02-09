عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية اقتصادية عن تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

الذهب قفز مجددا اليوم ولكنه ظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الفتره الأخيرة، أما الدولار فشهد استقرارا فى البنوك اليوم بالتزامن مع إجازاتها الرسميه ولكنه تراجع فى السوق السوداء..

أسعار الذهب  قفزت اليوم مُجددًا، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ  وسجلت مستويات متدنية فى الايام الاخيره مقارنة بأعلى سعر سجلته خلال الفتره الماضية
و سجل سعر الجرام من عيار 21، بزيادة حوالى 250 جنيها ووصل اليوم إلى 3650 جنيهًا بعد 3400 جنيه ، ولكنه ظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، ليعاود الصعود مُجددًا وفق آخر تحديث قبل  وقف التسعير لضبط السوق.

و تحرك سعر الجرام عيار 24 ، وسجل 4171 جنيهًا للشراء بعد 3885 جنيهًا للبيع قبل ساعات ، وبعد 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية،

وتحرّك الجرام من عيار 18 بعد أن هبط  إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3129  جنيهًا بعد 2914 جنيهًا ولكنه ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا،
أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، فقد تحرك اليوم ليبدأ من  29200 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 28200 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.
__
والان هنستعرض لحضراتكم اسعار الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث، مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

سجل سعر الذهب عيار 24،  4171 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21،  3650 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، 3129 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب  29200 جنيه للشراء

أسعار الدولار محليا،  شهدت اليوم  استقرارا  بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستويات رسمية معلنة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الذهب سعر الذهب والدولار رينال عويضة صدى البلد الذهب سعر الجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ