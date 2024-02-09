قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية اقتصادية عن تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

الذهب قفز مجددا اليوم ولكنه ظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الفتره الأخيرة، أما الدولار فشهد استقرارا فى البنوك اليوم بالتزامن مع إجازاتها الرسميه ولكنه تراجع فى السوق السوداء..

أسعار الذهب قفزت اليوم مُجددًا، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ وسجلت مستويات متدنية فى الايام الاخيره مقارنة بأعلى سعر سجلته خلال الفتره الماضية

و سجل سعر الجرام من عيار 21، بزيادة حوالى 250 جنيها ووصل اليوم إلى 3650 جنيهًا بعد 3400 جنيه ، ولكنه ظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، ليعاود الصعود مُجددًا وفق آخر تحديث قبل وقف التسعير لضبط السوق.

و تحرك سعر الجرام عيار 24 ، وسجل 4171 جنيهًا للشراء بعد 3885 جنيهًا للبيع قبل ساعات ، وبعد 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية،

وتحرّك الجرام من عيار 18 بعد أن هبط إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3129 جنيهًا بعد 2914 جنيهًا ولكنه ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو 3442 جنيهًا،

أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، فقد تحرك اليوم ليبدأ من 29200 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 28200 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

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والان هنستعرض لحضراتكم اسعار الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث، مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

سجل سعر الذهب عيار 24، 4171 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، 3650 جنيها للشراء



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، 3129 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 29200 جنيه للشراء



أسعار الدولار محليا، شهدت اليوم استقرارا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستويات رسمية معلنة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.