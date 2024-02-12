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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجان يعثران على كنز لا يقدر بثمن صدفة.. تفاصيل

صدى البلد

اكتشف زوجان من علماء الأحفوريات الهواة مؤخرًا موقعًا للحفريات عالمي المستوى يحتوي على بقايا كائنات عاشت منذ حوالي 470 مليون سنة. 

يقع الموقع، الذي يحتوي على ما يقرب من 400 حفرية محفوظة بشكل استثنائي جيدًا، في سلسلة جبال مونتاني نوار في جنوب إقليم هيرولت في فرنسا. 

ووفقا لمجلة “نيوز ويك” تم نشر نتائج التحليل الأول للموقع الآن في مجلة "طبيعة البيئة والتطور".

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يحتفظ الموقع الحفري الغني والمتنوع، المعروف باسم "كابريير بيوتا"، بالكائنات الحية التي عاشت في نظام بيئي بحري قبل مئات الملايين من السنين.

ويحتوي البيوتا على مجموعة متنوعة من البقايا المختلفة، بما في ذلك المكونات المغلفة، بالإضافة إلى عناصر نادرة للغاية، مثل الأنظمة الهضمية والقشور الرقيقة، بحالة حفظ ملحوظة.

كانت المنطقة التي يقع فيها كابريير بيوتا قريبة جدًا من القطب الجنوبي عندما كانت هذه الكائنات حية، مما يكشف عن تكوين النظم البيئية في أقصى جنوب الأرض خلال الفترة الأوردوفيسية المبكرة (منذ حوالي 485 إلى 470 مليون سنة).

وبحسب الباحثين، فإن الموقع ذو أهمية عالمية، حيث يوفر رؤى غير مسبوقة حول هذه النظم القطبية في الأوردوفيسي المبكر.

 وقال إريك مونسيريه، أحد الهواة الذين اكتشفوا الموقع: "لقد كنا نبحث عن الحفريات منذ سن العشرين".

تم إجراء التحليل الأول لكابريير بيوتا من قبل فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك علماء من كلية علوم الجيولوجيا والبيئة في جامعة لوزان في سويسرا.

اكتشاف الباحثون استثناء الحفريات

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