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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا عن علامات لحم الحمير وهي:

-لونها الغامق ويظهر مجرد السلخ تتحول إلي اللون الازرق 
وطعمها السكري نتيجة وجود مادة الجليكوچين في العضلات وقلة محتواها الدهني وأليافها البارزة الخشنة.

-ظهور بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة لتصبح الشوربة أكثر كثافة ولزوجة عن المعتاد مثل بقع الزيت

-البقع الزيتية تكون منفصلة عن بعضها  
وليست متصلة وتشكل مساحات دهنية نتيجة وجود الدهون وتلك نراها في شوربة اللحوم العادية.

-رائحة الاسطبلات المميزة لتلك اللحوم والتي تصاحب طهي اللحوم لتصبح الرائحة النفاذة الكريهة صفة مميزة أخرى للحوم الحمير.

ومهما غسلت اللحم بتفضل الريحة دي واضحة  جدا

-تجربة أخرى تستطيع ربة المنزل القيام بها وهي قطع جزء من اللحوم وتسخين نصل سكين على النار وملامسة النصل الساخن للسطح المقطوع من اللحوم، وظهور رائحة كريهة يعطي انطباع عن فساد هذه اللحوم، ويدل على إنها لحوم حمير أو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
عادة بيتم فرم اللحوم دي واضافه لون يغير من لونها مع كمية بهارات تغير الريحة .ونصحت بعدم شراء المفروم 

لحم الحمير خشن ولو مسكناه بالايد بيسيب سائل مدمم ريحته نتنة.

الدكتورة سماح نوح غير صالحة للاستهلاك لحوم الحمير لحوم فاسدة لحوم حمير لحوم لحم الحمير

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رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

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