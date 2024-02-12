عين شمس والوكالة الأمريكية للتنمية تحتفل بتخرج الدفعة الخامسة للحاصلين على المنح

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كوينسي ديرمودي مدير برنامج منحة مبادرة التعليم العالي بمؤسسة أمديست ود.أيفينيا سيديرياس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية حفل تخرج الدفعة الخامسة من الحاصلين على المنح الدراسية من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالى الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتدعمه وزارة التعليم العالى وتقوم على تنفيذه مؤسسة أمديست.

أستهل الدكتور محمد ضياء كلمته بتوجيه الشكر القائمين على المبادرة والتى تشجع الحوار البناء بين الغرب والشرق الأوسط، وتعزز التفاهم والتعاون من خلال البرامج التعليمية والمعلوماتية والتنموية.



كما توجه بخالص التهنئة لأولياء الأمور الذين حضروا للإحتفال بأبنائهم ولرؤية ثمرة تعبهم وجهودهم طـوال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي حتى وصلوا بهم إلى تلك المرحلة الفارقة في مستقبلهم.

كما أعرب عن فخره بالتكافؤ بين الجنسين في هذه الدفعـة والتى تـضـم ( 53 ) طـالـبا و ( 39 ) طالبـة منهم ( 5 ) طلاب من ذوي الإعاقات بواقع (4) طالبات و (1) طالب وذلك في التخصصات المختلفة منها ( الهندسة - التجارة – العلوم – الحاسبات والمعلومات – الزراعة ) ، وهو ما يميز هذا البرنامج الذي نجح في ضم فئات متميزة ومختلفة من شرائح المجتمع المصري بما يحقق المساواة بين مختلف الطوائف.

كما ثّمن الجهد المبذول من الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم قطاع التعليم العالي والبحـث العلمي لتحقيق التطلعات والآمال المرجوة منه في عالم تزداد وتيرة التطور والتنافس فيه يومـاً بعـد يـوم وتستلزم بصـورة متنامية امتلاك العلم لبناء الإنسان المواكب لقيم العصر.

مضيفاً أن برنامج مـنح الجامعات الحكوميـة المـقـدم مـن الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة يـهـتم بتنميـة الطـلاب الملتحقين بـه ليس فقط على الجانب الأكاديمي وإنما هناك العديد من البرامج غير الأكاديمية والتي تسهم في بناء شخصية الطالب حتى يصبح من قادة المستقبل القادرين على الاسهام الفعال في المجتمع.

وأكد على أن برنامج منح الجامعات الحكومية يأتى كمثال حي لإحدى الاتفاقيات التي عقدت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع بعض الجامعات المصرية الحكومية ومنها جامعة عين شمس العريقة ، بالإضافة إلى تقديم منحـة أكـاديميـة كاملـة يتلقى الطلاب من خلالها المشورة الأكاديمية والمهنية والتدريب على اللغة الإنجليزية وخيـار المشاركة في برامج الفصل الدراسي في الولايات المتحدة الأمريكية ، كمـا يـعمـل البرنامج بنشاط مع القطاع الخاص لربط الخريجين بالوظائف.



واختتم كلمته بحث الطلاب وتشجيعهم على اغتنـام الفرصة الثمينـة التـي اتيحت لهم بانضمامهم لبرامج منح الجامعات الحكومية وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع البرامج والأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية التي حصلوا عليها على مدار سنوات الدراسة الجامعية.

وذلك بحضور ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. إبراهيم حامد رئيس التعلم والتطوير ببنك مصر، أ.د. محمد البنا نائب مدير البرامج الدولية ومستشار طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس، أ.نيفين جاد المولى مساعد المدير الأقليمي للبرامج بأمديست/مصر،

أ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. غادة بسيونى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأ.ريهام العطيفى مدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب.

ضم الحفل 92 طالب وطالبة هـذا العـام من إجمالي عدد ( 558) طالبا وطالبة منذ بدء المنحة في عام 2015 منهم عدد ( 193 ) طالبا وطالبة بجامعة عين شمس .



وحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في البرامج الخاصة في خمس جامعات حكومية هي: جامعة عين شمس، القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة. وتقوم المنحة بتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والإناث، حيث ان نسبة 6% من الطلاب المتخرجين هذا العام لديهم إعاقة.

ومن الجدير بالذكر مشاركة جميع الطلاب الخريجين في مشروعات خدمة مجتمعية في جميع أنحاء مصر، وقام بعضهم بتطوير مبادرات خدمة مجتمعية خاصة بهم بالإضافة إلى تحسين الطلاب للغتهم الإنجليزية من خلال الفصول الدراسية مع أمديست والدراسة المستقلة. وحضور دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم في أماكن العمل وتحسين قدرتهم في الحصول على الوظائف. والتواصل أيضاً مع أصحاب العمل الفعليين لتلقي التوجيه في أمور سوق العمل والدراسة، وإجراء مقابلات عمل تدريبية وقاموا بالمشاركة في تدريبات في مختلف الشركات. علاوة على ذلك، درس 278 من الخريجين في الخارج لمدة فصل دراسي واحد في الولايات المتحدة.



ولقد حصل عدد 673 طالبا وطالبة من جميع المحافظات السبع والعشرين على منح جامعية في مبادرة التعليم العالي الأمريكية-المصرية منذ عام 2015 وتم توظيف 78 ٪ من الخريجين في غضون 12 شهرا من تخرجهم.