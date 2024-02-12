أمبري البريطانية تعلن استهداف سفينة يونانية بالصواريخ في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، اليوم الاثنين، استهداف ناقلة بضائع بالصواريخ في باب المندب.

وقالت أمبري :إن سفينة يونانية ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجومين قرب باب المندب.

وأضافت الشركة أنه تم التأكد من سلامة السفينة وطاقمها لعد تعرضها لهجومين بالبحر الأحمر .

وقبل قليل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن.

وكان أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات على أجهزة وصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث كان من المقرر إطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الضربات وقعت يوم السبت الماضي بين الساعة 4:00 - 5:00 مساء (1300 - 1400 بتوقيت جرينتش) شمال مدينة الحديدة.

واستهدفت العملية سفينتين سطحيتين بدون طيار (USV) وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) والتي شكلت تهديدًا للسفن التي تبحر في البحر الأحمر