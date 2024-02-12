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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر والبنجر

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر والبنجر ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاستيراد من الخارج.

وتساءلت متى فى بيان صحفي لها عن وسائل التنمية للأراضي الزراعية والمناطق التي تشتهر بزراعة قصب السكر ، وأيضاً المناطق التي تشتهر بزراعة بنجر السكر والخطة الموضوعة لإقامة مصانع متكاملة لاستخراج وإنتاج السكر لتحقيق الاكتفاء وعدم الاستيراد من الخارج، هذا بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة اهتمام الدولة بشكل أكبر بمحصول قصب السكر والبنجر ، باعتبارها من المحاصيل الأساسية ، في إطار تحقيق سياسة الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية فى البلاد ، وتوفير كل الوسائل الممكنة لدعم الفلاح المصرى من خلال تحقيق هامش الربح الذى كفله له الدستور.

وأوضحت أن أساس تقدم أي دولة فى العالم هو الاهتمام بالزراعة والصناعة ، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالزراعة والصناعة سيكون له نتائج إيجابية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ، مما يساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

طلب احاطة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخريطة الزراعية قصب السكر البنجر

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