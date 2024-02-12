بنصف دماغ.. كيف تنام الدلافين والحيتان في أعماق المحيط؟.. معلومات مثيرة

إذا أرادت الثدييات البحرية الخلود إلى النوم فلا تستطيع أن تذهب بعيدًا وتغمض أعينها لتنام طوال الليل لأنها تحتاج إلى الصعود إلى سطح الماء والتقاط الهواء. كما أنها لا تستطيع النوم على السطح لأنها تكون عرضة لهجوم الحيوانات المفترسة فضلًا عن فقدانها حرارة جسمها.

إذًا، كيف تستطيع الكائنات البحرية أن تخلد إلى النوم دون أن تعرض حياتها للخطر؟

النوم بعين واحدة

وفقًا لموقع Live Science، أكد باتريك ميلر، عالم الأحياء بجامعة سانت أندروز ببريطانيا، أن الثدييات البحرية كالدلافين تستطيع النوم بنصف دماغ عن طريق ما يسمى علميًا بـ (النوم نصف الدماغيضشش الأحادي بطئ الموجة) وهو الحالة التي تنام فيها الثدييات البحرية مع إغلاق نصف دماغهم فقط.

وأكد (ميلر) أن هذه الحالة هامة جدًا لمثل هذه الحيوانات لأنها تساعدهم على تخفيض مستوى النشاط لديهم. وتتم هذه الحالة من خلال خلود نصف أدمغتهم إلى النوم العميق بينما يظل النصف الآخر في حالة تأهب مما يسمح للحيوانات بالنوم حرفيًا بعين واحدة مفتوحة.

وأضاف عالم الأحياء أن هذا النمط من النوم شائع في الحيتانيات - مجموعة الثدييات التي تشمل الدلافين والحيتان وخنازير البحر – مثلها في ذلك مثل بعض أنواع الطيور التي تستطيع النوم أثناء الطيران من خلال النوم نصف الدماغي الأحادي بطئ الموجة.