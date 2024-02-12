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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

انضمت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن للانتخابات الرئاسية، إلى منصة "تيك توك"، في محاولة للوصول إلى الناخبين الشباب، رغم تحذيرات ومخاوف أمنية تتعلّق بارتباط هذه المنصة بالصين، بحسب "بلومبرج".


وكشفت حملة بايدن عن حسابها على "تيك توك" خلال مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، وهي أحد الأحداث التلفزيونية الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها بايدن لمنصة "تيك توك" بشكل رسمي، رغم سعي البيت الأبيض وحملته في وقت سابق إلى الوصول للناخبين عن طريق إجراء مقابلات مع مؤثرين وشركات إعلامية تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، مثل شركة NowThis.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية إعلامية أوسع نطاقاً لحملة بايدن، تعتمد بشكل أقل على وسائل الإعلام التقليدية، وتسعى للوصول إلى الناخبين الشباب الذين على الأرجح يتلقون المعلومات من خلال تطبيقات مثل "إنستجرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" و"تيك توك".

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