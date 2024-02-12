التعليم تعلن تفاصيل تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تنفيذ مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومي" الدورة الرابعة 2024، والذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي في العمل الحكومي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بمناسبة بدء فاعليات الدورة الرابعة ، يتم موافاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ببيانات المرشحين من المديريات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجارى وذلك حتى يتسنى للوزارة تفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين للتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.

أولاً: جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية “شروط المشاركة”

- فكرة أو مبادرة إبداعية مطبقة بالفعل مصدرها أحد العاملين أوفريق العمل من داخل الجهة الحكومية المتقدمة ساهمت في حل تحديات أو مشكلات قائمة أو تحسين عمليات أو خدمات الجهة الحكومية.

ثانياً: جوائز التميز الفردي “ شروط المشاركة”

- فئة القيادة العليا يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية - الإشرافية) وقد أمضى عاما على الأقل في الوظيفة- فئة مدير عام ومدير إدارة بتكليف أو قرار داخلي يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل.

ثالثاً: أفضل موظف حكومي أو أفضل فريق حكومي “شروط المشاركة”

- يجب أن يكون الموظف المرشح من ضمن المعينين على الدرجات (الأولى / الثانية / الثالثة).

- يجب أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشكيله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ التقديم ورئيس فريق قيد التشكيل مع خطة مستقبلية للعمل.

- بالنسبة لترشيحات فريق العمل فإن الحد الأقصى لعدد الأعضاء سبعة أفراد وقد يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري للدولة.