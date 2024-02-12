محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الهلالي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع مشروع محطة مياه الشرب الهلالي الجديدة "التشيكي سابقًا" بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة التي جري إحلالها وتجديدها بتكلفة 245 مليون جنيها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها .

وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن والخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها .

ورافقه خلال الجولة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة والمهندس إسلام حسانين مدير قطاع المعامل بالشركة وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.



وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تنفيذ غرفة ربط تغذية المحطة بالمأخذ على النيل والتي تم الانتهاء منها في وقت قياسي بعد حفر شارع الكورنيش الرئيسي وغلق جزئي للطريق لمدة 10 أيام مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال.



وبعدها تابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لمباني المحطة والتشغيل التجريبي حيث تم التأكيد على تشغيلها بشكل نهائي خلال الفترة مما يساهم في القضاء على مشكلة عدم توصيل المياه للأدوار العليا وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل وسد العجز في محافظة أسيوط حيث سيتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 400 لتر/ث إلى 800 لتر/ث وتصل إلى 51 ألف متر مكعب/يوم بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل كما استمع لشرح عن أعمال الإحلال والتجديد التي تمت لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة مشيدًا بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات وما تقدمه من خدمات للمواطنين مؤكداً أن أسيوط تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح المحافظ أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض المناطق بمدينة أسيوط وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل، مؤكداً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وأشار اللواء عصام سعد إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ليشعر المواطن بحجم الانجازات التي تقدمها الدولة لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالإضافة إلى المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجاري استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

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