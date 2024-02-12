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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط رجل وسيدة ينقبان عن الآثار في عقار بالجمالية

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن شخص وسيدة بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالجمالية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مطبعة وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قســـم شرطة الجمالية ، تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر  ، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التنقيب عن الاثار القاهرة الحفر والتنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار مديرية أمن القاهرة مالك مطبعة

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