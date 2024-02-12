سقوط رجل وسيدة ينقبان عن الآثار في عقار بالجمالية

ضبط رجال الأمن شخص وسيدة بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالجمالية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مطبعة وربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قســـم شرطة الجمالية ، تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر ، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.