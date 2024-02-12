العين حق.. شاب حطم رقما قياسيا عالميا ثم مات في حادث سيارة

غيب الموت كيلفين كيبتوم، حامل رقم قياسي عالمي في سباق الماراثون، في حادث سير وقع في بلاده، كينيا.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لقى حتفه هو ومدربه، جيرفيس هاكيزيمانا من رواندا، في حادث سيارة على طريق في غرب كينيا يوم الأحد.

وقد حقق كيبتوم انجازًا مهمًا في عام 2023 كمنافس للماراثوني الكيني العالمي إليود كيبشوج - واحد من أعظم عداءي الماراثون. ولقد تم تحسين إنجاز كيبتوم في شيكاغو في أكتوبر الماضي، حيث قطع مسافة 42 كم في ساعتين و35 ثانية.

وقد تم اختيار العداءين الاثنين ليكونا ضمن الفريق الكيني لسباق الماراثون في أولمبياد باريس في وقت لاحق هذا العام.

وفي تعزية لكيلفين كيبتوم، كتب الوزير الكيني للرياضة، أبابو نامبوا، على تويتر: "خسارة مروعة!! فقدت كينيا جوهرة خاصة. لا يوجد كلام يعبر عن الحزن".

وقال زعيم المعارضة في كينيا ورئيس الوزراء السابق، رايلا عودينغا، إن البلاد فقدت "بطلاً حقيقيًا.. شخصية رائعة... وأيقونة لألعاب القوى الكينية".

وصرح سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن كيلفين كيبتوم كان "عداءًا مذهلاً يترك وراءه إرثًا مذهلاً".

وقد وقع الحادث السيارة في حوالي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، ونقلت الشرطة عن وكالة الصحافة الفرنسية أنها قالت إن كيلفين كان السائق وأن المركبة "فقدت السيطرة وانقلبت، مما أدى إلى وفاة الاثنين في المكان".

وأضاف المتحدث الذي نقلت عنه الوكالة أن الراكب الثالث - وهي امرأة - أصيبت وتم "نقلها إلى المستشفى".