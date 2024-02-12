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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز سرقة أموال من داخل شركة بالغربية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عامل ، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى ، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من إحدى الشركات "محل عملهما" بدائرة المركز ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى والجهاز المستولى عليه بمسكن أحدهما. 

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل منظفات – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها" ،كما إعترفا بإرتكابهما عدد(5) وقائع سرقة لـ(5 هواتف محمولة) ، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئا النية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها. 

وفى مديرية أمن المنيا تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) لقيامه بالتعدى على (عامل بمحمصة - مقيم بذات العنوان) بالضرب وسرقة مبلغ مالى من داخل المحمصة محل عمله لوجود خلافات مالية بينه ومستأجر المحمصة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية الخطف والمغافلة العناصر الإجرامية المسروقات

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