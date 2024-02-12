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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد مصنع 144 الحربي للتعاون في إقامة مشروعات تنموية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء مهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة ( مصنع 144 الحربي ) والوفد المرافق له ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ .
 تم بحث خلال اللقاء أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للمساهمة في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانيات المتاحة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن الخطة الاستثمارية  للمحافظة للمساهمة فى الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة .

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وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز  لوزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها في تنفيذ المشروعات التنموية لما تمتلكه من أجهزة تكنولوجية وكوادر بشرية على أفضل المستويات بما يحقق التكامل مع الجهات الوطنية ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكداً حرصه التام علي التعاون مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة .


من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة ( مصنع 144 الحربي ) درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المضنية والمتميزة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستراتيجيات التنمية إقامة مشروعات البنية التحتية التنمية المستدامة الخطة الاستثمارية للمحافظة مصنع 144 الحربي

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