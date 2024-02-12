محافظ المنوفية يلتقي رئيس «بتروجاس» لبحث سد الاحتياجات من أسطوانات البوتاجاز

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، حيث تم استعراض احتياجات محافظة المنوفية من اسطوانات البوتاجاز ، وإمكانية زيادة الحصة المقررة والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم .



وقد أكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بصفة يومية على مستودعات الغاز بنطاق المحافظة والتأكد من توزيع اسطوانات البوتاجاز وضبط المخالفين لضمان توافر اسطوانات البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية .



ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية ، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء وتقديم كافة أوجه الدعم لتلبية احتياجات المواطنين بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطن المنوفى، مقدما درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المضنية وتعاونه المثمر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المنوفية.