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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مركز الخدمة العامة 

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع الجلسة  الثانية لمجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس، الدكتور أيمن حافظ  عميد كلية الزراعة والدكتورة  ناهد غنيم  عميد كلية التربية، والدكتور حسن عليوة عميد كلية  العلوم، والدكتور محمود الجندي  وكيل كلية  الآداب، والدكتور أشرف  هاشم  المشرف على المركز  وحمدي عبد الرحمن  مدير عام الإدارة العامة  لخدمة  المجتمع،  وسماح كشك مدير  المركز .

أشار الدكتور أحمد القاصد  إلى أن الاجتماع ناقش  أنشطة  المركز خلال الفترة الماضية، كما تمت المصادقة علي محضر الجلسة السابقة.

ووجه " القاصد"  خلال الاجتماع بضرورة استغلال  مركز الخدمة العامة الاستغلال الأمثل وإضافة المزيد من الأنشطة  الإجتماعية  والثقافية لخدماته التي يقدمها للمجتمع. 

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تحديد أهداف المركز بدقة وتنوع خدماته بالإضافة إلي تطوير الخدمات المقدمة بفرع  الخدمة العامة  بمجمع الكليات ،مشيرا  إلي  البدء في إعداد مصفوفة برامج تدريبية تحقق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الموارد البشرية من الطلاب والخريجين  وأهالي  المحافظة.

وأضاف" القاصد" أنه  تمت الموافقة علي اعتماد قائمة المدربين من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخبراء المتخصصين من الجهاز الإدارى للجامعة ومن خارج الجامعة ، واعتماد مصفوفة البرامج التدريبية للمركز في ضوء احتياجات المجتمع المحيط وبما يحقق رسالة المركز . 

كما نوه " القاصد" الي أنه  تمت الموافقة على استحداث خدمات بالمنفذ الإعلامي التابع لمركز الخدمة العامة بمجمع كليات  التجارة والآداب، بالإضافة إلي موافقة  المجلس علي نقل تبعية مكتب تنمية المهارات وريادة الاعمال من  من مركز تسويق الخدمات  الجامعية  إلي مركز الخدمة العامة.

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