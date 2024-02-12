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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

رجوة زوجة ولي العهد
رجوة زوجة ولي العهد الأردني

حرصت رجوة  زوجة ولي العهد الأردني على الظهور دائماً باطلالات أنيقة ومحتشمة، خطفت بها الأنظار.

وتألقت رجوة زوجة ولي العهد الأردني بإطلالة كاجوال رياضية، مرتدية تي شيرت باللون اللبني، ونسقت معها حقيبة صغيرة الحجم باللون الرمادي الفاتح.

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سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني 

وحملت الحقيبة توقيع دار الأزياء Saint Laurent، وقد بلغ سعرها حوالي 10 آلاف ريال سعودي أي حوالي 150 الف جنيه.

وتعتمد رجوة زوجة ولي العهد على الظهور دائماً بلمسات جماليه جذابة، تميل إلى البساطة وعدم الظهور بمكياج صاخب، فهي تجذب الأنظار برقي وأناقة.

حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني 
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بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

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