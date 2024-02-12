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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خلال جولته بالعلمين الجديدة.. وزير الإسكان يطالب بتسريع معدلات التنفيذ وزيادة العمالة

صدى البلد

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، بالتجول بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز.

وتضم المنطقة 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها.

كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.


وتفقد وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بأبراج المنطقة الشاطئية.\

ووجه بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، الذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات.

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع.
 

أعمال التشطيب الأبراج الشاطئية الاسكان والمرافق التشطيبات الداخلية الدكتور عاصم الجزار العلمين الجديدة الكمبوند السكنى

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