تعاون مصري سنغافوري في استنباط أصناف الأرز قليل استهلاك المياه والاستزراع السمكي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دومينيك جوه - سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة

وبحث معه التعاون في مجال استنباط أصناف الارز قليلة استهلاك المياه

والاستزراع السمكي وتبادل السلع الزراعية .



ورحب "القصير" بالسفير السنغافوري مؤكدا على العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة والتي تشهد توافقا في الاراء حول العديد من القضايا الدولية ، معربا عن سعادته بحجم استثمارات الجانب السنغافوري في مصر بالعديد من المجالات .



"الوزير" رحب بالتعاون مع سنغافورة في تجربة زراعة هذا الصنف من الارز في مصر واقامة التواصل المباشر بين خبراء الجانبين لتقييم تجربة زراعته تحت الظروف المصرية خاصة فيما يتعلق بترشيد المياه، مشيرا إلي أهمية دور التكنولوجيا الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب وهو ما يتفق عليه الجانبين.



ووجه "القصير" بإعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون خاصة تجربة أصناف الارز في الظروف المناخية بالبلدين ،وكذلك الاستزراع السمكي للاستفادة من خبرة الجانب السنغافوري في هذا المجال ، وتبادل التكنولوجيات الزراعية والبحوث التطبيقية ، بالاضافة الي تطوير حجم ميزان التبادل التجاري بين البلدين في ضوء ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية حيث تلقى استحسانا واقبالا من المستهلكين في أسواق دول جنوب شرق آسيا.

من ناحيته تقدم "دومينيك" بالشكر إلى وزير الزراعة على اللقاء متفقا معه على أن هناك مجالات زراعية يمكن تحقيق التعاون بشأنها مثل تجربة زراعة صنف ارز التيماسيك والذي تم تطويره في معامل ابحاث لشركة حكومية في سنغافورة والذي يمتاز بترشيده للمياه

السفير السنغافوري أشار أيضا إلى أهمية التعاون مع خبراء وزارة الزراعة المصرية مؤكدا علي دعمه لاقامة التواصل مع النظراء في سنغافورة لتحقيق مزيدا من التباحث والتشاور حول سبل تدعيم علاقات التعاون الزراعي الثنائي بين البلدين.

في نهاية اللقاء أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والبحثي في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك والتوقيع عليها في اقرب وقت، وفتح الأسواق في سنغافورة لمزيد من المنتجات الزراعية المصرية.



حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة

وسفارة سنغافورة بالقاهرة