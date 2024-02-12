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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات.. وإنشاء مرافق حيوية لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 الذي انطلق رسميا منذ ساعات بجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

التعليم تعلن تفاصيل تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تنفيذ  جائزة مصر للتميز الحكومي .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تنفيذ مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومي" الدورة الرابعة 2024، والذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي في العمل الحكومي

التعليم تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المدارس

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) تحت شعار (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى) للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إنشاء مرافق حيوية لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

يفتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووي الشامل)، داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

ويأتي الإفتتاح بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، وبحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل.

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بحظر تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم قرارا عاجلا بتاريخ اليوم 12 فبراير الجاري، شدد خلاله على حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية .

لطلاب الثانوية العامة 2024.. أبرز المنح الدراسية بأفضل الجامعات

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تقديم منحة دراسة مجانية ، والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات .

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