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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدره مؤشرات البحث.. تحذير من تأثير تحدي "bad word" على الأطفال

ام فايا
ام فايا

تصدر تحدي الكلمة السيئة أو bad word bathroom challenge، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على الفيسبوك وتيك توك، وأثار جدولا واسعا حوله خاصة أن الأمهات قامت بهذا التحدي دون التطلع إلى ابعاد الموضوع.

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تحدي الكلمة السيئة 

تحدي الكلمة السيئة أو bad word bathroom challenge، عبارة عن قيام الأم بالسماح لطفلها بقول أي كلام مسيء لمدة دقيقة لوحده أمام الكاميرا دون عقاب. 

وحذر الكثير من الأطباء النفسيين على الفيسبوك حول الترند وتحدي bad word challenge، وانقسم رواد السوشيال ميديا وكان الرأي الأول معارضًا قائلا «الحقيقة أنا مش عارفة فين الهدف من التحدي ده، بس هنقول إنه تفريغ للطاقة السلبية عند الطفل، وأهي بردو طريقة للأم علشان تعرف أبنها بيفكر في إيه، أو بيواجهه و بيسمع إيه في يومه عمومًا».

أما الرأي الآخر، « أحلى ما في التحدي ده هي براءة كتير من الأطفال وهما بيحكوا اللي جواهم أو وهما مصدومين أنهم بيقولوا "bad word” بصوت عالي ومن غير عقاب، والحقيقة بردو أنا معنديش أي مشكلة مع التحدي ده، بس سؤالي الوحيد، اشمعنى التويليت؟ إيه المغزى إني ادخله الحمام يفضفض ويحكي مشاكله فيه».

وتابعت الأمهات على الفيسبوك، «هي مش المفروض الأم كانت بتربي أن مينفعش الكلام في الحمام، وأن ده مكان شياطين مش مكان نعمل فيه ميدتيشن ونتأمل ونفكر ونفضفض وكدة .. (هي السفرة ولا المطبخ ولا حتى اوضة النوم قصرت معاكوا في حاجة؟) ».

تحدي الكلمة السيئة
تحدي الكلمة السيئة
ام فايا
ام فايا
الكلمة السيئة ام فايا أم خالد الأطباء النفسيين البلوجر الكلام في الحمام

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