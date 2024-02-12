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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصناعة الإماراتي: نقدر النهضة التنموية الكبيرة في مصر

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الصناعة الاماراتي

أثنى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على النهضة التنموية الكبيرة التي تحققها مصر حاليًا في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، والسفيرشريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات، وذلك على هامش "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي تُعقَد بمدينة دبي.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الدولتين، مُثمنًا الدعم الذي قدمته مصر للإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في نوفمبر الماضي بدبي، مشيداً بكفاءة الوفد المصري خلال المشاورات ودعمه القوي لدولة الإمارات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية دعم تلك العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

الصناعة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي النهضة التنموية رئيس مجلس الوزراء القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤

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