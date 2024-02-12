أخبار الفن: يسرا .. أبويا جرى ورايا بالسك.ينة لما عرف إنى عايزة أمثل.. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب.. صور

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

اجتمع عدد من رؤساء المهرجانات المسرحية والدولية من مختلف دول العالم، ضمن فعاليات مهرجان جورجيا المسرحيات الحديثة ٢٠٢٤ م.



وقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي presentation ، واستعرض الفنان مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمهرجان وفعالياته ودوراته السابقة ، ومدي تاثيره وفعاليته وأهميته ودوره البارز في المسرح المصري والعربي والدولي وذلك بهدف تبادل الخبرات المختلفة.

كشفت الفنانة يسرا أثناء حلولها ضيفة برنامج "بصمة” المذاع على قناة "الشرق ديسكوفري" عن رفض والدها دخولها مجال التمثيل.

وأوضحت يسرا :"فى اليوم اللى قولت فيه لوالدى إنى عايزة أمثل ، جرى ورايا بالسكينة ولغاية دلوقتى عندى ندبة فى ضهرى من السكينة".

وأضافت يسرا:"والدى أقتنع إنى أمثل و كان بيجى معايا وأنا بمضى العقود وكان مسؤل عنها ".

أثارت جنى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت جنى عمرو دياب فى أحضان صديقها ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.