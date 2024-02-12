مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حاضر في جورجيا للعروض الحديثة

اجتمع عدد من رؤساء المهرجانات المسرحية والدولية من مختلف دول العالم، ضمن فعاليات مهرجان جورجيا المسرحيات الحديثة ٢٠٢٤ م.



وقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي presentation ، واستعرض الفنان مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمهرجان وفعالياته ودوراته السابقة ، ومدي تاثيره وفعاليته وأهميته ودوره البارز في المسرح المصري والعربي والدولي وذلك بهدف تبادل الخبرات المختلفة.



وصرح المخرج مازن الغرباوي أنه خلال تواجده في دولة جورجيا يحضر حدثين هامين الأول هو مهرجان المسرح بدولة جورجيا، وهو مهرجان مختص بالعروض الجديدة لترويجها وتسويقها على مستوى العالم والحدث الثاني هو اللقاء الثقافي الدولي لتجمع مديري المهرجانات الدولية وبعض المنتجين ومديري المؤسسات الأوربية

والمهرجان يستضيف من ٨ إلى١٠ رؤوساء مهرجانات على مستوى العالم مشيرا إلى أنه يمثل المخرج والفنان المصري والعربي الوحيد في هذا المحفل العالمي الكبير الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من المسرحيين ورؤساء المهرجانات من دول مختلفة المجر وألمانيا وجورجيا وتركيا، وذلك لمشاهدة العروض حديثة الإنتاج بجورجيا؛ لترويجها تسويقها خلال مهرجاناتهم



ومن المخرجين والفنانين المشاركين في المهرجان المخرج الألماني Matthias gehrt ، الدراماتوجين hannah stollmayer , والمخرج التركي Ata unal وبعض الفنانين والمسرحيين والمنتجين من عدة دول مختلفة .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قد انتهي من دورته الثامنة التي حملت اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنجي البستاوي برئاسة شرفة لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة واللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء .