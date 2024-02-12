قبل عرضها تليفزيونيا .. سوسن بدر تنقذ طارق صبري في حدوتة منسية

طرحت منصة watch it الحلقة 13 من مسلسل “ حدوتة منسية ” ، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة ، حيث حملت العديد من الاحداث .

وكشف الحلقة 13 من مسلسل حدوتة منسية قيام سوسن بدر بإنقاذ ابنها طارق صبري من محاولة أحمد فهيم لاغلاق الكافيه الخاص به ، بعدما قام بتوريد دجاج فاسد له .

فيما قام محمد حجازي بالحديث مع والدته من خلال مكالمة فيديو ، وعاتبته علي تركه لها دون اخبارها .

اما سوسن بدر فقد قامت بترك منزل ابن زوجها محمد علي رزق بعدما تشاجرت مع زوجته الاولى .

أبطال مسلسل حدوتة منسية



وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.