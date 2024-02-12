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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عصر صمت اليهود انتهى .. إجراء إسرائيلي عاجل ضد مسؤولة بالأمم المتحدة

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، منع فرانشيسكا ألبانيز، المبعوثة الخاصة للأراضي الفلسطينية عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من دخول الأراضي المحتلة.

وفي بيان مشترك أعلنا وزيرا الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية موشيه أربيل، أن فرانشيسكا ألبانيز ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، بعد أن كانت هناك بالفعل مذكرة ضدها تمنعها من إصدار تأشيرة دخول.

يأتي هذا في أعقاب مقابلة أجرتها مع صحيفة الجارديان البريطانية أكدت فيها أن إسرائيل تنتهك الأوامر الصادرة عن محكمة لاهاي بشأن الحرب في غزة.

وأشارت ألبانيز إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هجوم 7 أكتوبر كان الأكبر ضد اليهود في هذا القرن، وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي X  أن "فرنسا والمجتمع الدولي لم يفعلوا شيئا لمنع القمع الإسرائيلي للفلسطينيين".

وقالت المبعوثة الأممية إنه على الرغم من القرار في لاهاي، فإن الهجمات وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة مستمرة، مما تسبب في تفاقم الظروف المعيشية هناك.

وأضافت: الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات ونيران القناصة ولكن أيضًا بسبب نقص الإمدادات الطبية والعلاجات، وللأسف أيضًا بسبب صعوبة الوصول إلى الغذاء ومياه الشرب الملوثة".

وقال الوزيران كاتس وأربيل ردا على ذلك إن "عصر صمت اليهود قد انتهى. إذا أرادت الأمم المتحدة العودة إلى كونها هيئة ذات صلة، يجب على قادتها التنصل علنا ​​من هذه التصريحات وإقالتها المسؤولة في الحال".

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