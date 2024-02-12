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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف تستقبل شهر شعبان بختم القرآن الكريم بالمساجد الكبرى

ختم القرآن الكريم
ختم القرآن الكريم

استقبلت مساجد مصر الكبرى شهر شعبان المبارك 1445هــ بختم القرآن الكريم، من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي قامت بختم القرآن الكريم بالتوازي، صباح اليوم الاثنين 12 فبراير 2024م العاشرة صباحًا وبمشاركة الجمهور.

وزارة الأوقاف تستقبل شهر شعبان بختم القرآن الكريم بالمساجد الكبرى

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم. 

 

 والتي عقدت على النحو التالي : 
مسجد الإمام الحسين قراءة الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم. 
مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قراءة الجزء الثالث والجزء الرابع من القرآن الكريم 
مسجد النصر بالمنصورة قراءة الجزء الخامس والجزء السادس من القرآن الكريم 
مسجد الأحمدي بطنطا قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم 
مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم.  
مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا قراءة الجزء التاسع  من القرآن الكريم.
مسجد البقلي بأسيوط قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم.
مسجد الفولي بالمنيا  قراءة الجزء الحادي عشر  من القرآن الكريم.
مسجد العارف بالله بسوهاج قراءة الجزء الثاني عشر  من القرآن الكريم.
مسجد النصر بالعريش قراءة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم.
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف قراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم.
مسجد الرحمة بدمياط قراءة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم. 
مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية قراءة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم. 
مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق كفر الشيخ  قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم. 

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مسجد الفتح بالزقازيق بالشرقية قراءة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم. 
مسجد ناصر ببنها بالقليوبية  قراءة الجزء التاسع  عشر من القرآن الكريم. 
مسجد صلاح الدين بأشمون بالمنوفية قراءة الجزء العشرين من القرآن الكريم. 
مسجد التوبة بدمنهور بالبحيرة قراءة الجزء الحادي و العشرين من القرآن الكريم. 
مسجد العوام بمطروح قراءة الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد الصحابة بجنوب سيناء قراءة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد المينا بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قراءة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد العباسي ببور سعيد قراءة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد الأربعين بالسويس قراءة الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة بالوادي الجديد قراءة الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم. 
مسجد المطار بأسوان قراءة الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد الشيخ هاشم بالأقصر قراءة الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.
مسجد أبو داوود بالفيوم قراءة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.

مساجد مصر الكبرى شهر شعبان المبارك القران الكريم المساجد الكبرى مسجد النصر مسجد عبد الرحيم القنائي

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