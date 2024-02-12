بريطانيا تدعو لتوخي الحذر في الهجوم الإسرائيلي على رفح

حث وزير الخارجية اللورد كاميرون إسرائيل على "التوقف والتفكير" قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، مشيراً إلى المخاوف بشأن تصاعد الوضع على الحدود بين غزة ومصر. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يواجه الأفراد الخاضعون للعقوبات، وهم موشيه شارفيت، وينون ليفي، وزفي بار يوسف، وإيلي فيدرمان، تجميد أصولهم، وحظر السفر، وقيود على تأشيرات الدخول. وتعكس هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة القلق المتزايد بشأن تصرفات المستوطنين المتطرفين وانعدام المساءلة داخل إسرائيل.

شدد اللورد كاميرون على ضرورة قيام إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين، الذي وصفه بأنه غير قانوني وغير مقبول. ودعا إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المدنيين الفلسطينيين واستعادة الاستقرار في المنطقة.

تتصاعد المخاوف بشأن الوضع في رفح، حيث أفاد مسؤولو الصحة المحليون عن سقوط 37 ضحية في الغارات الأخيرة على المدينة. وشدد اللورد كاميرون على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية في جنوب غزة، مستهدفة مقاتلي حماس. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات، مع جهود متواصلة لإنقاذ الرهائن واجتثاث الخلايا الإرهابية.

ومع ذلك، تتصاعد الضغوط الدولية ضد غزو بري محتمل لرفح، مع تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدانات من مصر وقطر. وتواجه الحكومة الإسرائيلية دعوات لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي.

ومع تصاعد الأزمة، أصبح مصير أكثر من مليون مدني في رفح على المحك. وتبذل الجهود لتوفير ملجأ آمن لهؤلاء الأفراد، ولكن التحديات لا تزال قائمة وسط الصراع المستمر.

ولا يزال الوضع مائعا، حيث تبذل الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار والتخفيف من الأثر الإنساني للصراع. ويواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب، ويحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار في المنطقة.