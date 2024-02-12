عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدعو لتوخي الحذر في الهجوم الإسرائيلي على رفح

صدى البلد

حث وزير الخارجية اللورد كاميرون إسرائيل على "التوقف والتفكير" قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، مشيراً إلى المخاوف بشأن تصاعد الوضع على الحدود بين غزة ومصر. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يواجه الأفراد الخاضعون للعقوبات، وهم موشيه شارفيت، وينون ليفي، وزفي بار يوسف، وإيلي فيدرمان، تجميد أصولهم، وحظر السفر، وقيود على تأشيرات الدخول. وتعكس هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة القلق المتزايد بشأن تصرفات المستوطنين المتطرفين وانعدام المساءلة داخل إسرائيل.

شدد اللورد كاميرون على ضرورة قيام إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين، الذي وصفه بأنه غير قانوني وغير مقبول. ودعا إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المدنيين الفلسطينيين واستعادة الاستقرار في المنطقة.

تتصاعد المخاوف بشأن الوضع في رفح، حيث أفاد مسؤولو الصحة المحليون عن سقوط 37 ضحية في الغارات الأخيرة على المدينة. وشدد اللورد كاميرون على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل بتوسيع عمليتها البرية في جنوب غزة، مستهدفة مقاتلي حماس. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات، مع جهود متواصلة لإنقاذ الرهائن واجتثاث الخلايا الإرهابية.

ومع ذلك، تتصاعد الضغوط الدولية ضد غزو بري محتمل لرفح، مع تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدانات من مصر وقطر. وتواجه الحكومة الإسرائيلية دعوات لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي.

ومع تصاعد الأزمة، أصبح مصير أكثر من مليون مدني في رفح على المحك. وتبذل الجهود لتوفير ملجأ آمن لهؤلاء الأفراد، ولكن التحديات لا تزال قائمة وسط الصراع المستمر.

ولا يزال الوضع مائعا، حيث تبذل الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار والتخفيف من الأثر الإنساني للصراع. ويواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب، ويحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال معاهدة كامب ديفيد كارثي على إسرائيل .. وهذه تداعيات إلغاء اتفاقية السلاح

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف في أموال أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

ترشيحاتنا

كم يتقاضى الأطباء وطواقم التمريض بعد زيادة المرتبات 2024؟.. تفاصيل

شكري: مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا

مفوض عام الأونروا: بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة ..فيديو

نجاة مسئول بارز لحزب الله من استهداف إسرائيلي.. تفاصيل

بسبب الاجتياح الإسرائيلي.. الأونروا: العمل في رفح أصبح صعبًا على الأمم المتحدة

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

نوال الزغبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ