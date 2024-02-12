دينا الشربينى تكشف أسرارها مع محمود سعد

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الخميس المقبل، على قناة "CBC"، يستكشف فيها أسرار جديدة من مدينة أسوان.

تسلط الحلقة التي تذاع في التاسعة مساء، الضوء على كيفية نجاح المهندسين المصريين في نقل معبد فيلة، وما هي أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها.

دينا الشربينى

وفي حلقة الجمعة، تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكيها من قبل.

وتقوم حاليا دينا الشربينى بتصوير دورها فى مسلسل "كامل العدد 2" والذى من المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.