التعليم: نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات تجاوزت 90%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية تجاوزت الـ ٩٠%.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.