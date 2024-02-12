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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنك التنمية الإفريقى يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بإسنا والطود

صدى البلد

استقبل اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وضم الوفد كل من الدكتور ياسر علوان، والمهندسة غادة مصطفى، وفيصـل بن لطيف، ممثلي بنك التنمية الأفريقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعاتPMU، والمهندسة ريهام حلمى، وحضر اللقاء المهندس عزت الصياد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الإفريقى بالشركة القابضة، والمهندس أحمد سعيد، وأحمد رزق، والمهندس ناصر، ومحمد حسنى، ممثلى الشركة القابضة.

 

وجرى خلال اللقاء متابعة أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، التي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

واستعرض الاجتماع الموسع، الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي يخدم 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

كما عرض فريق العمل لوحدة المشروع مراحل التنفيذ وما تحقق منها، كما تم عرض الأعمال الجارية والخطوات المستقبليه للمشروع، حيث أبدت بعثة البنك الإشاده بنسب التنفيذ علي الطبيعة بالنسبة  للمخطط ودقه تنفيذ الاعمال.

الأقصر التنمية الافريقي الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بنك التنمية الأفريقي رئيس مجلس إدارة ضمن مبادرة حياة كريمة

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