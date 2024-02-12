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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: مكافآت تشجيعية للطلاب المشاركين بالمشروع القومي لمحو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت  جامعة حلوان  بدء تنظيمها العديد من فصول محو الأمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

 

وقد أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان عن حزمة من الحوافز التشجيعية الممنوحة من قبل الجامعة للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية والتي صدر بشأنها قرارا بالموافقة بمجلس جامعة حلوان في إطار المجهودات المتواصلة لدعم مشاركاتهم المتميزة وتقديرا لدورهم الوطني المشرف في المهمة القومية لتحرير أبناء الوطن من الأمية، وتشمل  الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي :

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع
- تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين
- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة  وفقا للوائح والقوانين
- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وكشفت جامعة حلوان أن هذه الحوافز تقدير لمجهودات مشرفة ومتميزة في هذه المهمة القومية  للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في مصر ، إضافة إلى ما يتم تنميته لديهم من  قيم الولاء والانتماء  ، إلى جانب تنمية مقومات ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات من أجل خدمة المجتمع والوطن.

الحوافز التشجيعية الفصل الدراسي الثاني الدكتور السيد قنديل المدينة الجامعية المدينة الجامعية للطلاب

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