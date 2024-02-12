عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد موقع إنشاء "ساحة/ سوق" للسيارات شرق النيل

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لإنشاء "ساحة / سوق" للسيارات ببياض العرب شرق النيل ، والتي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.

تابع نائب المحافظ أعمال التمهيد والتسوية بالموقع المقترح لإنشاء (ساحة أو سوق) للسيارات على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية.

وتجرى دارسة الاستغلال الأنسب والمفاضلة بين عدة مقترحات  لاستثمار تلك المنطقة ودعمها بإقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها من الخدمات ، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواقع المحيطة والقريبة من المحور ، خاصة مع قربها من المنطقة الصناعية.

 

المدير الفني للكاراتيه بنادي بني سويف: أول فريق للمكفوفين يستعد للمشاركة بالبطولات الرسمية

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، فواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولو مشروع المواقف .

نائب رئيس المدينة ناصر نائب محافظ بني سويف نائب المحافظ نائب رئيس نائب محافظ منافذ متحركة مقترحات مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بني سويف يجتمع بمديري عموم الديوان لبحث آليات العمل الفترة المقبلة

تمريض بني سويف تستضيف القافلة الدعوية للمحافظة

قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدا

بيطري بني سويف: تحصين 82 ألف حيوان ضد الجلد العُقدي وجُدري الضأن

يتلقون العلاج بقسم الأورام.. محافظ بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي

مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل عددا من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي غزة

محافظ بني سويف يفتتح معرض السلع الغذائية أهلا رمضان بأسعار مُخفضة

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية قاي ببني سويف

ترشيحاتنا

مذبـ.حة القرن.. فتاة صغيرة تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح

طلاقان ومشاكل بالجملة.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركه؟ أزهري يجيب

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ