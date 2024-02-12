نائب محافظ بني سويف يتفقد موقع إنشاء "ساحة/ سوق" للسيارات شرق النيل

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لإنشاء "ساحة / سوق" للسيارات ببياض العرب شرق النيل ، والتي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.

تابع نائب المحافظ أعمال التمهيد والتسوية بالموقع المقترح لإنشاء (ساحة أو سوق) للسيارات على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية.

وتجرى دارسة الاستغلال الأنسب والمفاضلة بين عدة مقترحات لاستثمار تلك المنطقة ودعمها بإقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها من الخدمات ، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواقع المحيطة والقريبة من المحور ، خاصة مع قربها من المنطقة الصناعية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، فواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولو مشروع المواقف .