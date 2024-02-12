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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني للكاراتيه بنادي بني سويف: أول فريق للمكفوفين يستعد للمشاركة بالبطولات الرسمية

صدى البلد

أكد المدير الفني لفرق الكاراتيه بنادي بني سويف الكابتن وائل جمعة استعداد أول فريق رياضي للمكفوفين بلعبة الكاراتيه على مستوى المحافظه للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد الكاراتيه والمهرجانات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يولي اهتماما كبيرا بالنشاط الرياضي عامة وذوي الاحتياجات خاصة.


وقال الكابتن وائل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/- :"إن المبادرة بدأت استجابة للرغبات المتكررة لأولياء الأمور لتعليم أبنائهم من البنين والبنات فنون رياضة الكاراتيه والتي بدأنا العمل بها منذ سنوات، ومؤخرا تكونت فكرة لدي في تعليم أولادنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات أصحاب الإعاقه البصرية (المكفوفين) لجميع فنون اللعبه كحق لهم مثلهم مثل أقرانهم".


وأضاف :"وافق مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي برئاسة سامي توفيق بالإجماع على اقتراحي بتأسيس فريق لأصحاب الإعاقة البصرية ، وقرر إسناد التجربى للجنة النشاط الرياضي بالمجلس للبدء في التنفيذ"..مشيرا إلى أنه استعان بصديقه الكابتن أيمن أبوالقاسم كمدرب عام للفريق وتم اختيار اللاعبين من سن 7 - 19 عاما حتى اكتمل بـ 45 لاعبا ولاعبة من أصحاب الإعاقة البصرية من كل أرجاء بندر ومركز بني سويف ، وأن التدريبات ستكون يومين أسبوعيا.


وأشار إلى أنه تم إقامة بطولة تنشيطية محلية بالمحافظة..واصفا إياها بأنها كانت من أنجح البطولات على مستوى النادي والمحافظة وسط حضور حاشد وتشجيع منقطع النظير من أولياء الأمور والمشجعين بل المسؤلين عن اللعبة باتحاد الكاراتيه.


ونوه الكابتن وائل جمعة بأنه دخل في المرحلة التالية وهي حصول اللاعبين على أول حزام (الحزام الأصفر)، وبالفعل حصل الجميع على الحزام .. قائلا : "ها نحن نستعد الآن لحصول اللاعبين على الحزام البرتقالي".
 

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