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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"السداد بالجنيه".. رجل أعمال يوجه مناشدة للحكومة بشأن دفع فواتير الغاز |فيديو

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قال وحيد عتيق، أحد رجال الأعمال في مجال الأدوية، إن الجميع على علم بما تقوم به الدولة والقيادة السياسية في تشجيع الاستثمار الجاد، خاصة القطاع الخاص والرعاية الصحية، وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار.

وأضاف «عتيق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم مهتمون بإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأنها تعتبر أوائل الصناعات في الدواء، واصفا إياها بأنها قاطرة التنمية الاقتصادية والصناعية بسبب موقعها الجغرافي.

وأوضح أحد رجال الأعمال في مجال الأدوية، أنهم من أوائل الأشخاص الذين يستثمرون في منطقة قناة السويس، ووجدوا دعما كبيرا من الحكومة، مشيرا إلى أنهم يطالبون بتذليل الإجراءات للمستثمرين.

وتساءل وحيد عتيق، "هل يعقل نسدد استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار داخل مصر؟"، مناشدا الحكومة بدفع فواتير الغاز الطبيعي بالجنيه وليس بالدولار.

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