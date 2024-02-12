الزيادة مبالغ فيها.. شعبة الدخان تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر| فيديو

أسعار السجائر المستوردة

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر الأجنبي، الـ LM وميريت ومالبورو، من شركة فيليب موريس مصر، ثاني أكبر شركة سجائر في السوق المحلي.

وأوضح "إمبابي" خلال تصرحاته لـ قناة «المحور» أن شركة فيليب موريس أعلنت زيادة في منتجاتها بقيمة 11 جنيها، معلنا أن الزيادة مبالغ فيها.

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر العامة، إلى أن هذه الزيادة لم تحدث بهذا الشكل، وكانت الزيادة عادة تتراوح بين 5 و6 جنيهات، متابعا ليس هذا هو وقت زيادة أسعار السجائر.

وقال إنه كان من المفترض أن تتم الزيادة على مرحلتين، وخزينة الدولة ستستفيد من وراء زيادة الأسعار من خلال 50% من سعر بيع المستهلك و8 جنيهات على الشريحة العليا.

أسعار السجائر المستوردة

أسعار السجائر المستوردة «ميرت - مارلبورو - إل إم»

التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

ال أند ام «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.