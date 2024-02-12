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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح تذاكر حفل أحمد سعد المرتقب في السعودية

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

طُرحت تذاكر حفل الفنان أحمد سعد، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 فبراير الجاري.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل أحمد سعد، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من 300 دولار سعودي.

 

حفل أحمد سعد وأصالة نصري

من جهة أخرى، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصالة نصري مع أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن طرح تذاكر الحفل.

 

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك"،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

وروج أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

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