وزير الدفاع الإسرائيلي: إنقاذ الرهائن في رفح نقطة تحول

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين إن عملية إنقاذ الرهائن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الليل هي “نقطة تحول في الحملة” ضد حركة حماس، وأنه “سيكون هناك المزيد من العمليات”.

وزعم جالانت خلال حديثه لجنود الاحتلال الذين نفذوا عملية إنقاذ فرناندو سيمون مارمان ونوربرتو لويس هار "حماس ضعيفة، وحماس قابلة للاختراق، ومن الممكن الذهاب إلى أي مكان وفعل أي شيء"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف جالانت “لا يزال لدينا رهائن وعلينا الوصول إليهم، ومعظمهم لن نتوصل إليهم بهذه الطريقة، بل آمل، من خلال عمليات الاتفاق”.