ضبط 90 أنبوبة غاز داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الطوب الأحمر بالعياط.. شاهد

قام مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف محمود مدينة رئيس مجلس ومدينة العياط، بتنفيذ حملة مكبرة على المنشآت والكيانات الغير مرخصة، وعدم السماح بوجودها دون حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة وتكثيف حملات ضبط المنشآت التي تدار بالمخالفة وبدون مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية .

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع طوب أحمر يقوم باستخدام أنابيب الغاز فى حرق الطوب، حيث تم مصادرة 90 أنبوبة تجاري وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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