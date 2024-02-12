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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 90 أنبوبة غاز داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الطوب الأحمر بالعياط.. شاهد

ضبط 9 أنابيب غاز
ضبط 9 أنابيب غاز داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الطوب الأحمر

قام مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف محمود مدينة رئيس مجلس ومدينة العياط، بتنفيذ حملة مكبرة على المنشآت والكيانات الغير مرخصة، وعدم السماح بوجودها دون حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة وتكثيف حملات ضبط المنشآت التي تدار بالمخالفة وبدون مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية . 

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع طوب أحمر يقوم باستخدام أنابيب الغاز فى حرق الطوب، حيث تم مصادرة 90 أنبوبة تجاري وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصنع طوب أحمر مدينة العياط حملة مكبرة على المنشآت والكيانات الغير مرخصة حملة مكبرة أنابيب الغاز حرق الطوب طوب أحمر تكثيف حملات ضبط المنشآت

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