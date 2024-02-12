محافظ دمياط: استمرار حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة إلى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد 18 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز كفر سعد.



وأضافت محافظ دمياط أن الحالات التي تم إزالتها اليوم تتبع إدارة الصرف، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة 160 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 12644 مترًا مربعًا و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية بإجمالي مساحة 143 فدانًا و22 قيراطًا و14 سهمًا بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة.



وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأي محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.