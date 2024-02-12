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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يقدم نصائح هامة لعودة محمودة في الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

قدم الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، توجيهات حكيمة حول كيفية استغلال تجربة الفصل الدراسي الأول لتحقيق نتائج أفضل في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة تشجيع الطلاب على استغلال الأخطاء التي وقعوا فيها في الفصل الدراسي الأول كفرصة للتعلم والتطور، مشددًا على أهمية التحلي بالهدوء والتفاؤل إذا كانت نتائج الفصل الأول غير مرضية.

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وشدد الخبير التربوي، على أهمية وضع أهداف محددة للطلاب بهدف تحفيزهم وتحقيق تفوقهم خلال فترة الفصل الدراسي الثاني يشير إلى أن وضع أهداف ملموسة وواقعية يمكن أن يكون دافعًا قويًا لتحفيز الطلاب وتوجيه جهودهم نحو تحقيق أهدافهم التعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي يكون محددًا وواضحًا يساعد الطلاب على التركيز وتحديد اتجاهاتهم الدراسية، ويشجع على تحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى، مع التركيز على تحديد خطوات عملية يمكن اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف.

 

وفي إطار التحفيز، حذر عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، من الانجراف نحو الأفكار السلبية وتأثير زملاء الدراسة المحبطين، مشددًا على أهمية تحفيز الطلاب على تجاوز التحديات والصعوبات بفعالية، وتجنب الشعور بالإحباط الذي قد ينتج عن التفكير السلبي.

 

وقدم الدكتور ماجد أبو العينين، نصائح عملية حول كيفية تعزيز التفاؤل والتحفيز لدى الطلاب، مشددًا على أهمية بناء جو من التعاون والتشجيع بين الطلاب، وأن يلعب المعلمون وأولياء الأمور دورًا فعالًا في تحفيز وتوجيه الطلاب نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية.

 

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن يجب على الطلاب أن يستمروا في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي لتحقيق المزيد من التفوق العلمي في الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التعامل بشكل هادئ وبناء مع النتائج الأقل ملائمة يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن التحفيز الشخصي وتحديد الأهداف الواقعية يسهمان في تحفيز الطلاب لتحسين أدائهم الدراسي.

 

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية دور أولياء الأمور في متابعة مستوى تحصيل أبنائهم بشكل دوري وكبير، حيث يشجع على التواصل المستمر بين المدرسة والأهل ضمان تحقيق أفضل نتائج للطلاب.

 

في ختام تصريحه، طالب الخبير التربوي، الطلاب على تحديد أهدافهم بشكل واضح، والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الالتزام والتحفيز يمثلان المفتاح لتحقيق النجاح الدراسي.

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