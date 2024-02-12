غدا.. ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

يعتزم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر على إقامة ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة .

ويأتي ذلك ضمن فعّاليّات إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحـو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويقام ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة على مسرح كلية البنات فى الفترة من ١٣ حتى ١٥ فبراير الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي إتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر و بالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية .

وبدأ أمس عقد عدد من اللقاءات مع الطلاب لاختيار الكوادر الإعلامية اللازمة لإعداد الفريق بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وعلى جانب آخر تنظم لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس - إقامة مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الانشطة الطلابية وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

يأتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الأنشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق

2024/2/18 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/22 وذلك تحت الإشراف التنفيذي للأستاذ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وكان قد قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تكثيف العمل خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان نتائج الامتحانات بمختلف الاقسام والفرق الدراسية لتكون جاهزة ويتم اعتمادها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح تخطت ال 85% بمختلف الأقسام، وسيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالب على بريده الاليكترونى، لافتا إلى ان سوف يتم الاعلان عن نتائج الالتماسات خلال شهر فبراير الجاري.

وأضافت أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن رحلات ترفيهية ومعسكر سيتم تنظيمه داخل الكلية للطالبات.

وأكدت أنه تم تنفيذ العديد الأنشطة الطلابية والمعسكرات لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية وتخلق نوع من الانتماء والارتباط لدى الطالبات بالكلية.