موعد ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جامعة عين شمس



يأتي ذلك ضمن فعاليات اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، في العام الدراسي 2023-2024 وتحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

يقام ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة على مسرح كلية البنات فى الفترة من 13 حتى 15 فبراير 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ينظم الملتقى، اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي باتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان - الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.