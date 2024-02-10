خبير: التحول الرقمي ليس مجرد تغيير في التقنيات بل يرتبط بالثقافة التعليمية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أهمية التوجه نحو المستقبل الرقمي في المجال التعليمي، موضحًا أن هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير في التقنيات المستخدمة، بل هو تحول شامل يستند إلى تغيير في الثقافة التعليمية نحو مزيد من الابتكار واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال.

وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على أهمية تبني المؤسسات التعليمية للتحول الرقمي كخطوة حيوية لتحسين جودة التعليم وتحفيز التعلم الابتكاري، موضحًا أن هذا التوجه يمتد إلى أبعاد أكبر من مجرد استخدام التكنولوجيا، بل يعكس تحولًا ثقافيًا يركز على تعزيز الابتكار والتفاعل مع التكنولوجيا بطرق مبتكرة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا التغيير الثقافي يلزم بتحديث مناهج التعليم لتكون أكثر توافقًا مع تقنيات العصر، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي واستخدام التكنولوجيا كأداة لتحقيق أهدافهم التعليمية، مؤكدًا أن تحول الثقافة التعليمية يسهم في تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم والابتكار في عملية التعلم.

وصرح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بأن التحول الرقمي يعزز التفاعل بين الطلاب ويوفر فرصًا لتعلم مخصص وفعال، مشددًا على ضرورة الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا تتطلب توجيه وتدريب للمعلمين لضمان استخدامها بشكل فعال في العملية التعليمية.

وقدم الدكتور حسن شحاتة، بعض الفوائد للتوجه نحو المستقبل الرقمي في التعليم، من أهمها:

ـ تحسين جودة التعليم، حيث يساعد استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية وجذابة للطلاب.

ـ زيادة فرص الحصول على التعليم، إذ يساعد استخدام التكنولوجيا في زيادة فرص الحصول على التعليم من خلال توفير التعليم عن بعد.

وأشار الخبير التربوي إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التوجه نحو المستقبل الرقمي في التعليم، من أهمها:

ـ نقص المهارات، حيث يعاني بعض المعلمين من نقص المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم.

ـ التكلفة، قد تكون تكلفة استخدام التكنولوجيا في التعليم مرتفعة.

وذكر الخبير التربوي أيضًا أن هناك بعض الحلول للتغلب على هذه التحديات، من أهمها:

ـ الاستثمار في البنية التحتية:

يجب على الدول الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتطبيق التكنولوجيا في التعليم.

ـ تدريب المعلمين:

يجب على الدول تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

ـ توفير التكنولوجيا بأسعار مناسبة:

يجب على الدول توفير التكنولوجيا بأسعار مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأختتم الخبير بتحفيز المؤسسات التعليمية وأفراد الجماعة التعليمية على تبني هذا التحول الرقمي كفرصة للنهوض بمستوى التعليم وتحقيق تحول فعال في الثقافة التعليمية نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وفاعل.