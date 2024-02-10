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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي يشيد برحلة التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية

فوائد التحول الرقمي
فوائد التحول الرقمي في تحسين الجودة التعليمية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التحول الرقمي الذي تقوده وزارة التعليم العالي في مصر، معتبرًا إياه خطوة حاسمة ورؤية استباقية تعكس التزام الجامعات بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وهذا الاتجاه يأتي ضمن إطار أوسع يشمل رقمنة الخدمات لتحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق استفادة كاملة من التقنيات الرقمية نحو مستقبل تعليمي متطور ومتكامل.

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وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن التحول الرقمي في التعليم العالي هو أمر ضروري لتحسين جودة التعليم، وزيادة فرص الحصول على التعليم وتطوير مهارات الطلاب وتوفير الوقت والجهد على المعلمين والطلاب وتحقيق تكامل مجتمع المعرفة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحول الرقمي في التعليم العالي ليس مجرد تحديث تكنولوجي، بل هو استراتيجية شاملة تهدف إلى تكامل مجتمع المعرفة وتحفيز التعلم الفعال، موضحًا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الحديثة في توجيه جهودها نحو تحسين الخدمات وتعزيز جودة التعليم.

وشدد الدكتور محمد عبد العزيز، على أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة قوية في تحسين تجربة التعلم، مشيرًا إلى أن دمج التقنية في العملية التعليمية يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في كيفية اكتساب الطلاب للمعرفة وتفاعلهم مع المحتوى التعليمي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز التفاعل والفاعلية، ويجعل عملية التعلم تجربة مثيرة وجذابة.

وقال إن التحول الرقمي في التعليم العالي يخدم مصلحة الطلاب ويسهم في تمكينهم من التفاعل الفعال مع المواد الدراسية وتحقيق تجارب تعلم متقدمة، مشددًا على أن هذا النهج يمهد الطريق لتحقيق تجربة تعلم محسنة ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا كشريك أساسي في رحلة التعلم الطويلة.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر التعليمي المشرق مع هذا التحول الرقمي، مشددًا على أهمية الالتزام الدائم بتطوير وتكامل التقنيات الرقمية لتحقيق تحسين مستمر في مستوى التعليم وتطوير مجتمع المعرفة.

وقدم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بعض الفوائد للتحول الرقمي في التعليم العالي، من أهمها:

تطوير مهارات الطلاب:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات الطلاب، مثل مهارات القرن الحادي والعشرين.

توفير الوقت والجهد:

يساعد استخدام التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد على المعلمين والطلاب.

تحقيق تكامل مجتمع المعرفة:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تحقيق تكامل مجتمع المعرفة من خلال ربط الجامعات ببعضها البعض وربطها بسوق العمل.

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