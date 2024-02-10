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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: التحول الرقمي يعد تجربة تعلم محورية في جامعات مصر

فوائد التحول الرقمي
فوائد التحول الرقمي في تحسين الجودة التعليمية

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية وتأثير التحول الرقمي الذي يشهده النظام التعليمي في الجامعات المصرية، موضحًا أن هذا التحول يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأساس لإدارة المعرفة وتبادلها بين المؤسسات التعليمية.

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وأشار وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أداة حيوية وقوية تسهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب، موضحًا أن دمج التقنية في العملية التعليمية يمكن أن يفتح أفقًا جديدًا من التفاعل والفعالية في بيئة التعلم.

عنوان 8: "ثورة تحول رقمي: جامعات مصر تستعرض قوة تكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم"

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن التحول الرقمي أصبح يشكل نقلة نوعية في جامعات مصر، لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت عمودًا فقريًا في إعداد وتطوير الطلاب.

وأضاف الخبير التربوي، بفخر واطمئنان أن جامعة عين شمس تسعى جاهدة نحو تحولها إلى جامعة ذكية رقمية، حيث تتبنى جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرًا إلى أن هذا التحول ليس مجرد تغيير سطحي في الإجراءات، بل هو تحول شامل يشمل كل جوانب الحياة الجامعية.

ونوه وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو تفعيل المقررات الدراسية بشكل إلكتروني على منصة الجامعة التفاعلية، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة ومرنة، مشيدًا بجهود الجامعة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وشدد الخبير التربوي، على أن هذا التحول يعزز التفاعل والتواصل بين الطلاب والمحاضرين، حيث يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع المحتوى الدراسي بشكل أكثر فعالية، كما يسهم في توفير فرص تعلم متعددة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات الطلاب المختلفة.

ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن تحول الجامعة إلى جامعة ذكية رقمية يعكس التزامها بالتطور التكنولوجي ومواكبتها للتحديات الحديثة، ويعتبر هذا التحول خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التعليم الحديث وتوفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

في النهاية، شجع الدكتور هشام الحريري، على دعم هذه الجهود والاستفادة القصوى من التحول الرقمي في الجامعة، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز هذه الجوانب لضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومستدام في العصر الرقمي.

التحول الرقمي النظام التعليمي الجامعات المصرية تكنولوجيا المعلومات Jobs Education

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