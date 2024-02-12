للطلاب المصريين.. تفاصيل الحصول على منحة جامعة قطر 2024

تقدم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024 ، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024

و يبدأ تقديم طلب القبول الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين خلال شهر فبراير الجاري

ويكون الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين 13 مارس ويكون إعلان قرارات منح القبول للطلاب الدوليين.



الدول المتاحة للتقديم في جامعة قطر للعام 2024:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية للدراسة:

البكالوريوس

الكليات المتاحة في جامعة قطر

تضم جامعة قطر 10 كليات مختلفة وهي:

كلية الآداب والعلوم.

كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية التربية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الصحية.

كلية القانون.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية طب الأسنان.

مزايا الحصول على منحة جامعة قطر 2024:

الإعفاء من الرسوم الدراسية.

الإعفاء للطلاب من رسوم الكتب.

راتب شهري 500 ريال قطري.

توفر الجامعة سكن طلابي (طالبان في الغرفة).

وتوفر تذاكر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي.

الحصول علي تأشيرة قطر.

لا يحتاج الطلب المتقدمين للمنحة الداسية إلي لشهادة لغة للتقديم

رابط التقديم على منحة جامعة قطر للعام الدراسي 2024:

ويمكن التقديم على منحة جامعة قطر من خلال التقديم المباشر للجامعة من خلال الرابط التالي:

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