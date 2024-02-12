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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم دمياط: متابعة مستمرة على عوامل الأمان بالمدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد اليوم "محمد رمضان " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية، دمياط، كفر سعد ،فارسكور ومديري المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتنسيق بالادارات والمديرية بحضور  رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

شمل الإجتماع العديد من التعليمات الخاصة باستعدادات الفصل الدراسي الثاني بهدف تحقيق اعلي مستويات الانضباط علي جميع المراحل التعليمية.

وتناول "وكيل الوزارة" عدة موضوعات منها العجز والزيادة والحلول المقترحة والمدارس التي تعمل بادارتين منفصلتين في مبني واحد ومدارس الفترة المسائية ومدارس ذات الكثافات المنخفضة والمرتفعة والحلول المقترحة.

وناقش "وكيل الوزارة" كيفية تفعيل التدريبات وورش العمل الفنية والمهنية الموحدة بالإدارة داخل المدرسة خلال الفترة المقبلة وذلك لرفع الكفاءة الفنية والمهنية للمعلم وتبادل الخبرات.

وأكد "رمضان" علي المتابعة المستمرة علي عوامل الأمان بالمدارس من أبواب ونوافذ و فصول دراسية ووسائل الأمان كطفايات الحريق  وخزانات المياه وأسوار المدرسة وتقليم الأشجار والانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالإضافة إلي متابعة موقف الأثاث المدرسي من حيث الصلاحية واستبعاد الرواكد من الممرات وافنية المدارس وجاهزية المعامل وتفعيل العمل بها.

وشدد "وكيل الوزارة" علي الانضباط بالمدارس مع بداية اليوم الدراسي والتأكيد علي أن يبدأ الطابور وينتهي في موعده المحدد وشمولة علي فقرات تحث علي تنمية مهارات التفكير وبث روح الولاء والانتماء للوطن ، بالإضافة إلى غلق البوابة والتأكد من شخصية الزائر ومنع خروج التلاميذ أثناء اليوم الدراسي بالإضافة إلي منع خروج العاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي إلا بإذن ووفق القواعد ومتابعة تشكيل لجان المدرسة وتوقيع الاعضاء عليها والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية دون التقيد بدفع المصروفات.

كما شدد "وكيل الوزارة" علي تفعيل الاشراف اليومي بجدية ومطابقة الجدول المدرسي للخطة الدراسية والتأكد من تفعيل القرارات الوزارية وعدم ترك أي معلم بدون جدول ومتابعة تسجيل المعلمين بدفاتر التحضير واعتماده من المدرس الاول ومدير المدرسة وموجه المادة وخطط شرح الدروس الاليكترونيه.

ووجه" وكيل الوزارة" بتواجد لوحه بكل مدرسة معلن بها ترددات جميع القنوات التعليمية والمنصات الاليكترونيه التابعة للوزارة ومتابعة نشر الكتب الدراسية علي الموقع الالكتروني للوزارة وتفعيل البرامج والخطط العلاجية للقراءة والكتابة لتلاميذ المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل المجموعات المدرسية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

وفي ختام الاجتماع نبه وكيل الوزارة، بعدم عقد اي مؤتمرات أو مقابلات أو ندوات داخل المدارس الا بعد الحصول على الموافقة الأمنية وضرورة سرعة قيام مديري الإدارات بعقد اجتماع لمناقشة ماورد في الاجتماع مع مسؤولي المراحل التعليمية ومديري ووكلاء المدارس التابعة لهم ومتابعة التنفيذ.

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دمياط الابتدائية والاعدادية الانضباط بالمدارس الإعدادية والثانوية الإدارات التعليمية التربية والتعليم الثانوي

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