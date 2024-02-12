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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نظير 7 ملايين جنيه.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر لـ الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقة محتملة سوبر لـ الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر “الأهلي فضل محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، ولاعب الأهلي سابقا، والذي انطلق وأصبح نجما من خلال تواجده في نادي سموحة، والاهلي قرر الحصول عليه في نهاية الموسم مرة أخري نظير ٧ ملايين جنيه سوف يردها لـ سيراميكا كليوباترا”.

وأضاف “لجنة التخطيط في الاهلي فضلت محمد شكري علي محمد حمدي لاعب بيراميدز، والمنتخب القومي وناشيئ الاهلي السابق”.

وحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات، اليوم الاثنين، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

صفقات الأهلي المهندس فرج عامر محمد شكري نجم سيراميكا كيلوبترا

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