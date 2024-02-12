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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تسجيله 3 أهداف أمام الفيوم.. جوزيه جوميز يعقد جلسة مع زيزو

صدى البلد

أعلن الاعلامي مينا ماهر  تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع أحمد مصطفى زيزو بعد تسجيله ثلاثة أهداف أمام الفيوم .

وكتب مينا ماهر : جوزيه جوميز عقد جلسة مع أحمد مصطفى زيزو لتهنئته بعد تسجيله ثلاثة اهداف امام الفيوم .

وحسم أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الجدل حول بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، لصالح نادي الشباب السعودي، مشددا على أن الأمر حُسم وتم رفض العرض.

 

وقال «سالم» خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «العرض المادي المقدم من نادي الشباب السعودي جرى رفضه، لأنه لا يليق بلاعب بحجم وإمكانات زيزو، الذي يعتبر نجم الفريق الأول».

 

وتابع: «أحمد زيزو أحد الركائز الأساسية في الزمالك ولن يتم بيعه إلا إذا كان هناك عرض مادي مغري وكبير، وهو ما لم يتوفر في عرض نادي الشباب السعودي».

 

يذكر أن فريق الزمالك، يواصل تدريباته حاليا تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، في الجولة 13 لمسابقة دوري NILE.

 

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